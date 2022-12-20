مشاهد مؤثرة من حياة الطالب المتوفى قبل امتحانه بالإسكندرية.. «كان شغال دليفري»

سببت وفاة طالبين أمس نتيجة حادث أليم أثناء ذهابهما إلى كليتهما في أبو قير شرق الإسكندرية، لأداء الامتحان العملي، ألمًا شديدًا للجميع، وبالبحث عن قصة أحدهما الذي كان يقود الدراجة النارية اتضحت مشاهد إنسانية مؤثرة بحسب رواية أحد أصدقائه، أهمها أنه كان شابًا مكافحًا مذ صغره، واشترى الدراجة لكسب العيش إلا أنها كانت السبب في وفاته برفقة صديقه.

الحادث الذي وقع في منطقة طوسون أمس، بدأ بقيادة الطالب «علي عمرو» لدراجته النارية برفقة صديق ادهم سامح قبل أن تصطدم بهما سيارة نقل أنهت حياتهما سريعاً.

الطالب كان يعمل «دليفري»

وكشف عبد الرحمن قاسم، صديق الطالب علي عمرو، أن صديقه كان يقود دراجته النارية التي اشتراها للعمل في مهنة الدليفري حيث أنه شاب مكافح كان يعمل منذ صغره، وعملا سويا في إحدى شركات «الدليفري» الشهيرة قبل فترة الكلية.

صديق الطالب: «بيطلع من الكلية على الشغل»

وأضاف صديق الطالب: «علي كان طيب جدا جدا وخلوق الله يرحمه ويسامحه وكان بيطلع من الكلية على الشغل على طول، وبعد فترة بسيطة ترك تلك الشركة وعمل في سوبر ماركت شهير لتوصيل الطلبات أيضاً»، مؤكداً أنه كان يوازن بين الكلية وعمله كونه يقدر قيمة العمل.

وأشار إلى أنه كان يتواجد بالقرب من مكان الحادث حيث سمع بالحادث فور وقوعه، مطالبا بعودة حقهما.