الجنايات تستكمل محاكمة سائق دليفري قتل عاطلا في الجيزة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة سائق دليفري، وذلك بتهمة قتل أحد الأشخاص «عاطل» خلال مشاجرة في ميدان سفنكس.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «ا. س، 25 عامًا، سائق دليفري»، بقتل المجني عليه «م. أ، 36 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة»، وذلك بتحريض من «ن. ع، 18 عامًا، ربة منزل»، بعد نشوب مشاجرة فيما بينهما.

طعنات نافذة أسفل الرقبة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين وسقوط متوفي في ميدان سفنكس، ومن خلال الانتقال وفحص الجثة، تبين أن المجني عليه تلقى طعنة أسفل الرقبة وأعلى منتصف الصدر، بسلاح أبيض «سكين»، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم والذي يعمل سائق دليفري سبق اتهامه في قضية حملت رقم 1380 لسنة 2020 إداري العجوزة، «تحريض فتاة على الهرب»، بالاشتراك مع سيدة تدعي «ن. ع، 18 عامًا، ربة منزل».

كما بينت التحريات الأولية، أيضًا أن سبب حدوث المشاجرة كانت بين اثنين من المتهمين وتدخل على إثرها المجني عليه والذي لقي مصرعه مصابًا بطعنات في الصدر والرقبة.