حبس عاطل وربة منزل بتهمة خطف وقتل طفل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية، بحبس عاطل وربة منزل من منطقة المطرية بالقاهرة، لقتلهما طفل 6 سنوات، خطفاه للتسول به في القاهرة، وخلال جلسة تناول المتهمين المخدرات، ضربا المجني عليه حتى الموت، وتخلصا من الجثة في محافظة القليوبية بجوار رشاح بقليوب.

وكلفت جهات التحقيق أجهزة الأمن بالقليوبية، بتحديد شخصية الطفل وهويته وأسرته، لتسليم الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تقرير الطب الشرعي.

كشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح بقليوب

كانت أجهزة مباحث مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 أعوام، عثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن الواقعة ورائها عاطل وربة منزل، خطفا الطفل وتسببا في مقتله، بعد تناولهما المخدرات في القاهرة وتم ضبط المتهمين.

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل طفل والقاء جثته برشاح بقليوب

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، اختطاف شخصين الأول يدعى «مصطفى. س» 28 عاما له معلومات جنائية والثانية تدعى «سلمى» 22 عاما مقيمين المطرية، طفلا يبلغ من العمر 6 أعوام، واستخدامه في أعمال التسول، وتبين أنه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيان المواد المخدرة وتغيبوا عن الوعي وانهالا على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقيا جثة الطفل بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاونا المباحث من ضبط المتهمين

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وأوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة وفق التحقيقات والشكل القانوني الحالي، تهمة ضرب أفضى إلى موت دون سبق إصرار أو ترصد، وعقوبتها الحبس مدة تصل 10 سنوات سجنا مشددا للمتهمين، وفق دور كل متهم في الواقعة، تغلظ وتصل للإعدام، ففي حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد، بالإضافة لعقوبة خطف المجني عليه وحيازة وتعاطي المخدرات للمتهمين في الواقعة، وهي السجن للمدة التي حددتها القانون.