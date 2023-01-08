وظائف جديدة للإناث في دار رعاية اجتماعية بالقليوبية.. المؤهلات والشروط

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، عن حاجة جمعية الهلال الأحمر المصري لعدد من الإناث لشغل عدد من الوظائف بإحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية للفتيات، ماعدا وظيفة واحدة متاحة للذكور هي «سائق»، على أن يتم تلقي الطلبات اعتبارا من 9 يناير الجاري بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي في الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

وأوضح خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في القليوبية لـ«الوطن»، أن الوظائف الجديدة بأحد دور المؤسسات الاجتماعية للفتيات متاح التقدم لها في ديوان عام الوزارة، اعتبارا من 9 حتى 23 يناير الجاري، على أن يتم تقديم الطلبات في الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوظائف المطلوبة للإناث فقط ماعدا وظيفة سائق متاحة للذكور

الوظائف المتاحة في دار رعاية بالقليوبية

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن الوظائف المطلوبة تتبع جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وتتطلب الحصول على مؤهلات معينة، وهي كالتالي:

- مديرة المركز.. مؤهل خدمة اجتماعية، أو ليسانس الآداب قسم الاجتماع.

- مديرة الرعاية.. بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب اجتماع.

- محاسب مالي.. الحصول على بكالوريوس تجارة.

- 2 أخصائي اجتماعي إناث.. بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب اجتماع.

- أخصائى نفسي.. مؤهل آداب علم نفس.

- مشرفة نهارية.. مؤهل دبلوم خدمة اجتماعية.

- 3 مشرفات ليلية.. مؤهل دبلوم خدمة اجتماعية.

- خبيرة تغذية.. مؤهل بكالوريوس زراعة.

- طبيبة.. مؤهل بكالوريوس طب.

- سائق ذكر يحمل مؤهل متوسط.

- 2 طباخة تحملان شهادة محو أمية.

إجراءات التقدم لوظائف دار الرعاية للفتيات بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

- يفضل أن تكون المرشحات من قاطني محافظة القليوبية أو القاهرة الكبرى.

-السن من 25 : 45 سنة.

- يُفضل للمتقدمة على الوظيفة أن يكون سبق لها التعامل في مجال رعاية الفتيات.

- يُقدم الطلب شخصيا باسم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بديوان عام الوزارة.

مستندات التقدم للوظائف

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن طلبات التقدم يجب أن يكون مرفقا بها المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- صورة ضوئية من شهادات الخبرة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية 4x 6 مدون خلفها الاسم ورقم التليفون.

وذكر «عبدالعليم»، أن موعد تلقي الطلبات من 9 إلى 23 يناير الجاري، وستتم المقابلة من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الصادر برسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن.