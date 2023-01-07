الداعية رمضان عبدالمعز: المنافقون يحاولون زرع الإحباط في نفوس المؤمنين

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، مجموعة من النصائح المهمة، التي ترسخ معاني ومفاهيم الإيمان بالله في كل الأوقات سواء في الشدائد أو الرخاء.

وقال خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية «dmc» مساء السبت: «كل اللي ييجي من ربنا خير، وصدق النبي في قوله؛ عجبا لأمر المؤمن كله خير، ويطلع منافقين وكذابين وأفاقين يكرهوك في العيشة ويزرعون الإحباط».

وأضاف: «النبي قال كل أمر المؤمن خير مفيهوش شر، أي إذا أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»وتابع: «زي ما عندك مادة الشكر لازم تنجح فيها، في مادة ثانية اسمها الصبر ولازم تنجح فيها».