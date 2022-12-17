رمضان عبدالمعز: عدم اتباع سنة النبي سبب الفتن والمصائب في البيوت

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم اسباب الفتن والمصائب والمشكلات في البيوت، عدم اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الجميع يحتاج لإيفاقة من هذه الكارثة، وهى هجر سنن النبي محمد.

علاج الكوابيس أثناء النوم

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «الناس اللى بتيجى تقول الحقونا يا مشايخ مش قادر أنام، وبتجيلي كوابيس، وبتفزع من نومي على السرير، طيب ليه متتبعش سنن النبي، وتتوضأ قبل الدخول في النوم»

سنة النبي ﷺ قبل النوم

واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز بقول رسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لامَلجأَ ولا مَنجى مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.