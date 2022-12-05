الداعية رمضان عبدالمعز: غضب الله وجهنم جزاء سارق المال العام (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمن لا يأكل حراما أبدا، إذ أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

وأضاف خلال حلقة ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «المؤمن لا يدخل جوفه لقمة من حرام، وده لعدة أسباب منها غضب الجبار ودخول النار، «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول من اقتطع حق مسلم بيمينه أوجب الله عليه دخول النار».

وتابع: «شوف بقى اللي بيسرق واحد هيدخل جهنم، ما بالك باللي يسرق المال العام ده هيكون إيه موقفه، ده حساب عسير، حتى ولو سرق عود سواك أو بلغتنا فرشة أسنان، هتدخل جهنم».