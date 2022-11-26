رمضان عبدالمعز: مجلس العلم أفضل من عبادة 60 عاما

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن مجلس العلم أفضل من عبادة 60 عاما، موضحًا: «أكرم وأفضل وأعظم عطاء ومنحة ورزق هو الإيمان بالله، ثم العافية، وهناك مؤمنون حقا، ومؤمنون آمنوا بألسنتهم، ولم يفت الإيمان إلى قلوبهم».

أهمية البر

أضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون، على قناة DMC: «من الكلمات الغالية وهي سبيل إلى البركة والسعادة ومرضاة الله عز وجل وطول العمر، كلمة البر، وهناك آية في القرآن الكريم، اسمها آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب».

وتابع الداعية الإسلامي أن القرآن جاء فيه إن «الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يزيد في العمر إلا البر».

البر من سورة الممتحنة بالقرآن الكريم

وأشار إلى أن الله عز وجل في سورة الممتحنة، قال: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم»، حيث أمرنا الإسلام بالتعامل بالبر مع غير المسلمين.