«عم محمد» دليفري الإسكندرية صاحب واقعة صعود السلم: «الزبون كسر بخاطري»

كشف عم محمد سعد، عامل دليفري الإسكندرية، تفاصيل جديدة في واقعة صعود السلم لأحد الزبائن، قائلًا إنه تفاجأ بعد صعوده على قدميه إلى الطابق الرابع بعدم رد العميل وإغلاق الباب، موضحا أن الأخير تواصل مع إدارة المطعم ورفض الأوردر وطلب منهم طردي من العمل، مشيراً إلى أن الإدارة طلبت مني العودة إلى المطعم وأبلغته أن يحصل على الأوردر كهدية منهم ولكنه رفض وطلب «قطع عيشي».

دليفري الإسكندرية: بشتغل علشان أحسن داخلي

وأضاف عم محمد دليفري الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعمل لتحسين دخله ومساعدة أسرته في تكاليف المعيشة، قائلا: «الزبون كسر بخاطري بعد ما طلعلته الدور الرابع، وقالي إنت عايزني انزلك على رجلي وفي النهاية رفض يرد عليا أو ياخد الأوردر»، موجها رساله للزبون قائلا: «معملتش أي حاجة تستاهل إنك متردش عليا أو تطلب قطع عيشي من الشغل وأنا راجل كبير».

عم محمد دليفري الإسكندرية: بشكر كل شخص قال كلمة طيبة

وأكد أنه يتابع مواقع التواصل الإجتماعي ودفاع الآلاف عنه ودعمهم له، قائلا «أشكر كل الناس اللي وقفت معايا وساعدتني ودعموني في مشكلتي»، مؤكداً أنه سيواصل العمل كدليفري لتحسين دخله ولأنه يحب عمله.

إدارة المطعم: لا نية للاستغناء عن عم محمد الدليفري

من جانبه، قال محمد شافعي أحد مسؤولي المطعم الذي يعمل فيه عم محمد الدليفري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: لا نية للاستغناء عنه في الفترة المقبلة بعد مطالبة أحد الزبائن بفصله عن العمل، مؤكداً أنه لم يخطئ في عمله وإنما يقوم بدوره على أكمل وجه ولم يحدث منه مشكلات سابقة.