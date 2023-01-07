أول تعليق من إدارة مطعم «عم محمد» عامل الدليفري: «الزبون قفل في وشه الباب»

أكد محمد شافعي أحد مسؤولي المطعم الذي يعمل فيه الدليفري محمد سعد، أنه لا يزال يؤدي عمله ولا نية للاستغناء عنه في الفترة المقبلة بعد شكوى العميل، موضحاً أن القصة بدأت عندما طلب أحد الزبائن توصيل أوردر وكان يسكن في الطابق الرابع وعندما وصل إليه عم محمد رفض العميل أن ينزل إليه لاستلام الطعام الذي طلبه.

تفاصيل واقعة عم محمد عامل الدليفري

وأضاف «شافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: بعد رفض العميل وتواصله مع إدارة المطعم، طلب منه أن يصعد إلى الطابق الرابع بالرغم من عدم وجود أسانسير في المنزل وكبر سن عم محمد والذي يبلغ من العمر 65 عاما، ولكن بعد صعوده تفاجأ بقيام الزبون برفض الحصول على الأوردر وغلق الباب في وجهه والوقوف في البلكونة ليدخن تاركا عم محمد على الباب.

إدارة المطعم: لا نية لفصل عم محمد عامل الدليفري

وأوضح: بعد ذلك قام العميل بنشر بوستات للتهكم على عم محمد عامل الدليفري بسبب كبر سنه، مؤكدا أن الجميع دافع عن عامل الدليفري، مشددا أنه لا نية للاستغناء عنه في الفترة المقبلة لأنه يعمل من فترة ولم تحدث منه أي مشكلة.

ووجه «الشافعي» الشكر لكل من دافع عن عم محمد عامل الدليفري عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين أكدوا على احترامهم له ودعمهم له في العمل والبحث عن لقمة عيش حلال، ومهاجمين العميل الذي تهكم عليه ورفضوا موقفه لعدم الحصول على الأوردر أو التعامل بتعال مع العاملين.