والدة عامل الدليفري بعد وفاته على يد سائق: «سابوه مرمي 6 ساعات»

أكدت أسرة عامل الدليفري عمر أحمد، الذي لقى مصرعه على يد أحد سائقي سيارة ملاكي أن السائق كان يسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن اصطدامه بالعامل، وتسبب في وفاته على الفور، وأعربت الأسرة عن حزنها الشديد لفقدانها «عمر» واستيائها من قرار إخلاء سبيل السائق.

وفاة «عمر» قبل أيام من زفافه في عيد الأضحى

بملامح حزينة وقلب مكلوم عن فقدها لفلذة كبدها، قالت والدة «عمر» عامل الدليفري، خلال حديثها في بث مباشر مع «الوطن»، أنها تلقت خبر حادثة نجلها في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قائلة: «فيه حد اتصل بينا وقالنا الحقوا ابنكم عربية خبطته وهو في المستشفى»، موضحه أن نجلها كان يستعد لزفافه المقرر عقده بعد عيد الأضحى المبارك.

والدة «عمر»: مات على إيدي

وأضافت والدة العامل، أنها عندما شاهدت نجلها المصاب في إحدى المستشفيات، أيقنت بأنه غادر الحياة، «هو أصلا ميت من أول ما شوفته، مشوفتش عنيه فتحت لحد ما مات»، مشيرة إلى أن الحادث كان يوم الثلاثاء الماضي، لكن وفاته حدثت اليوم، وروحه طلعت على ايدي ومات قدام عيني كنت قاعده معاه دايما واما قلبه وقف كنت جنبه».

وتابعت والدة «عمر» أنها تطالب بالقصاص من مرتكب الحادثة، «عايزة حق ابني، مش هيعوضنا عنه حاجة أبدا، كان حنية الدنيا فيه مياكلش حاجة من غيري وبيخدم الناس كلها»، مشيرة إلى أن نجلها ظل ما يقرب من 6 ساعات متواصلة ملقى على الأرض، بعد أن صدمه القاتل وفر هاربا.

تكلفة عملية «عمر» 25 ألف جنيه

وأضاف والد عامل الدليفري، أن عملية نجله تكلفت عليه ما يقرب من 25 ألف جنية، تم تجميعهم من الأقارب والأصدقاء، «بعد العملية قالولنا إنه دخل في غيبوبة ومش عارفين هيفوق منها امتى»، موضحا أنهم عثروا على فيديو يوضح أن الجاني كان يسير باتجاه عكسي، بعد أن تم اخفاءه، طالب أهالي «عمر» عامل الدليفري القصاص والعدل من المتسبب في وفاته، خاصة بعد أن تم إلقاء القبض عليه وإخلاء سبيله في نفس اليوم.