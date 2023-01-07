البابا تواضروس: «العنف اللي حصل في 2013 مكانش من طبيعة المصريين»

قال البابا تواضروس الثاني، إن الفترة من 2011 إلى 2013 شهدت عدة أمور سياسية في المجتمع المصري، وبعد 2013 ظهر الإرهاب بشكل كبير، لافتا إلى أنه خلال العام الأول لتوليه البابوية لم تكن هناك حالة من الاستقرار، وكانت هجمات الإرهاب شديدة الصعوبة، وشهدت مصر مواقف غير معتادة في 2016 و2017 وفي أيام أعياد.

أحداث العنف في 2013

وأوضح البابا تواضروس في لقاء له على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الاعتداءات على الكنائس في 14 أغسطس 2013 وفي عدة أماكن أثرت على ما يقرب من 100 مكان من كنائس وبيوت خدمات ومدارس كانت من أصعب الأيام، متابعا: «كان بقالي 7 أشهر فقط وكان بيشغل ذهني ازاي نحافظ على البلد، أي طوب بيتهد هيتبني، والعنف اللي كان موجود مكانش طبيعة المصريين وكان فعلا خارج إطار المصريين لأننا عايشين طول عمرنا في سلام».

حب المصريين للأعياد والفرح واللمة

وتابع: «كل شيء يولد صغيرا يكبر مع الأيام إلا المشكلات فسوف تعبر مع الأيام وتنقضي، وإحنا المصريين بنحب الأعياد والفرح واللمة ودي طبيعة من أيام المصريين القدماء، وعيد الميلاد له خصوصية لأن العالم يحتفل به في تاريخ سابق عن تاريخنا، والاختلاف بين 27 ديسمبر و7 يناير متعلق بأمور بين الشرق والغرب».

وأكد أن الاحتفال يكون في بداية سنة جديدة، وكلنا في بداية السنة بيبقى عندنا أمل أنها تكون سنة حلوة ومبروكة وفيها خير ومفيهاش أي متاعب أو أزمات.