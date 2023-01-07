«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية له وللجميع دوام أواصر المحبة والسلام.

وتوجهت المشرف العام على المجلس، بخالص الدعاء بأن يحمي المولى عز وجل مصرنا الحبيبية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تكون الأعياد فرصة طيبة للمودة والمحبة بين المصريين جميعا، وتعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها ومسيحيها، باعتبارهم الشركاء الحقيقيين في بناء الوطن وتنميته والركيزة الأساسية لدعم بناء الجمهورية الجديدة.