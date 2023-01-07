أخبار الإسماعيلية اليوم.. تفاصيل مقتل طالب أمام منزله أثناء فض مشاجرة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم عدة أحداث جاء في مقدمتها اعتراف المتهمين بارتكاب واقعة مقتل طالب عمره 16 سنة أمام منزله في المحافظة قبل يومين خلال التحقيقات الموسعة على مدار الساعات الماضية، لتكون الواقعة هي الأبرز ضمن أخبار الإسماعيلية اليوم.

واصطحب فريق من جهات التحقيق مساء اليوم السبت 4 متهمين إلى مكان حادث الإسماعيلية بشارع العلاقمة في منطقة حي السلام بالإسماعيلية لتمثيل الجريمة بالكامل وقت حدوثها.

وبحسب التحقيقات فإن المجني عليه محمود فهمي فض مشاجرة أمام منزله «مكان الحادث» إلا أن المتهمين عادوا مرة أخرى للشجار برفقة فتاة عمرها 15 سنة واعتدوا على الطالب أمام منزله بطعنة نافذة في القلب.

أخبار الإسماعيلية: دفن جثمان الطالب

وأمرت جهات التحقيق أمس بدفن جثمان الطالب وتسليمه إلى ذويه بعد انتداب النيابة للطبيب الشرعي وتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

وشيع المئات من أهالي مدينة الإسماعيلية جثمان الطالب إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من حزن أسرته وأصدقائه، فيما طالبت أسرته بالقصاص العاجل من المتهمين وتنفيذ أقصى عقوبة.

القبض على المتهمين

وكانت قد نجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام في القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة والمنفذ الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأرشدت الفتاة عن المتهمين بعد التوصل إلى هويتها وتفريغ الكاميرات في محيط مكان الحادث، ونجحت مأمورية مكبرة في القبض عليهم.