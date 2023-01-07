ضبط طن ونصف سكر غير مطابق للوزن بسوهاج.. وتحرير 11 محضرا تموينيا

شنت حملة مديرية التموين وإدارة حماية المستهلك وإدارة الرقابة التموينة وقسم الإرشاد الاستهلاكي بمركز البلينا بسوهاج، برئاسة رانيا عاطف بكر، حملة تموينية، تمكنت حخلالها من ضبط طن ونص سكر بوزن 700 جرام بمخالفة الأوزان القانونية بمركز التعبئة.

ضبط طن ونصف سكر مخالف للوزن

حررت الحملة التموينة محضر جنح سكر مخالفا للأوزان القانونية بوزن طن ونصف ومحضرين جنح عدم إعلان أسعار سلع غذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين.

تحرير 11 محضرا تموينيا بالمنشأة

كما جرى ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم ببيع المواد البترولية المدعمة في السوق السوداء، وتحرير 11 محضر بيع بأزيد من السعر وعدم إعلان عن الأسعار ومجهول المصدر ومخالفات مخابز والتحفظ على كميات من الأرز بمركز المنشاة، بينها محضرين ضبط كمية من الأرز مباعة بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر بيع كمية من الأرز بدون فواتيرو مخالفات مخابز متنوعة مابين عدم مطابقة الخبز للمواصفات، وتصرف في حصة الدقيق للمخبز، وتوقف عن الإنتاج، وعدم نظافة أدوات المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.