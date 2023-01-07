تنمية الصعيد.. 200 مشروع لتطوير مركز المنشأة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

شهدت محافظة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية، تطورا كبيرا في عدة مجالات وقطاعات غيرت شكل الحياة للمواطنين، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، وشملت 7 مراكز بالمرحلة الأولى بسوهاج، وهي طما والمراغة والبلينا وساقلتة وجرجا ودار السلام والمنشأة.

ونفذت المبادرة في 181 قرية بسوهاج، بينها 33 قرية بمركز المنشأة، في قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها، بحسب حديث الدكتور علاء حداد، منسق مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

200 مشروع لحياة كريمة بالمنشأة

وقال «حداد» إن حياة كريمة بمحافظة سوهاج نفذت في مركز المنشأة 200 مشروع حتى الآن بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين، في مجالات مختلفة، أبرزها 31 مشروعا في الصرف الصحي، و16 مشروعا في قطاع مياه الشرب و33 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء و4 مراكز لطب الأسرة و6 وحدات إسعاف و23 وحدة صحية.

كما تضمنت المباردة رفع كفاءة 4 وحدات صحية و2 مستشفى مركزي، و5 طرق داخلية، و5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمع للخدمات الزراعية، و9 مراكز للشباب، ومركزان لتنمية الأسرة والطفل، و2 وحدة إطفاء و2 وحدة اجتماعية.

تسليم المشروعات للجهات المختصة

وأكد منسق «حياة كريمة» في سوهاج، أن المشروعات تضمنت قطاعات الري والغاز الطبيعي وتطوير مكاتب البريد وتبطين الترع والأبنية التعليمة بالقرية، كما تم مد وصلات مياه إلى كل المتسفيدين من «حياة كريمة» بالقرية، فضلا عن عدة عمارات سكنية، بينها مدينة السماكين وتم الانتهاء من تنفيذ 100% من المشروعات وتسلميها للجهات التابعة لها لبدء العمل.