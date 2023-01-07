تنمية الصعيد.. 113 مشروعا من «حياة كريمة» لتطوير 19 قرية بدار السلام في سوهاج

غيرت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» خريطة التنمية بصعيد مصر، بمشروعات شملت كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية لتحقق بالفعل حياة كريمة، واستهدفت المبادرة الرئاسية 19 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمركز دار السلام جنوب شرقي سوهاج، في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون بإجمالي 113 مشروعا.

113 مشروعا لـ «حياة كريمة» في قرى دار السلام

وتستعرض «الوطن» خريطة توزيع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز دار السلام، في سوهاج، كالتالي:

14 مشروعا للصرف الصحي

16 مشروع شبكات مياه الشرب

19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء

إنشاء 3 مراكز لطب الأسرة

5 نقاط إسعاف

15 وحدة صحية

رفع كفاءة 9 وحدات صحية أخرى

إنشاء 5 كباري أعلى ترعة الفاروقية

رفع كفاءة 4 طرق داخلية

إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية

5 مجمعات للخدمات الزراعية

إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل

إنشاء 8 مراكز شباب وتطوير 3 أخرى

رفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية.

تسليم مشروعات «حياة كريمة» للعمل

وجرى تنفيذ مباني الهيئة التعليمية ومكاتب البريد، وجرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% وتسلميها للجهات التابعة لها، لبدء العمل بها.