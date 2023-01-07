معلومات عن أطول امرأة في العالم بعد سفرها بالطائرة لأول مرة

استقلت أطول امرأة في العالم على قيد الحياة، طائرة من موطنها فى تركيا إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولم تكن الرحلة عادية، لأنها أول مرة تسافر فيها التركية روميسا جيلجي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن روميسا جيلجى، أطول أمراة فى العالم:

- يبلغ طولها 7 أقدام و0.7 بوصات، أي حوالي مترين.

- تبلغ من العمر 25 عام

- تعاني جيلجي من «متلازمة ويفر»، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا بنمو العظام.

- كانت جيلجي أحد مشاهير موسوعة جينيس للأرقام القياسية منذ سن المراهقة.

- تعمل كمبرمجة حاسوب ومحامية عامة

- سجلت أرقامًا قياسية ضمن فئات عدة مرتبطة بالحجم، ضمنًا أطول أصابع لشخص على قيد الحياة، وأطول ظهر لأنثى على قيد الحياة.

- تقضي وقتها في مدينة سان فرانسيسكو بالعمل مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية

- لم يسبق لـ جيلجي أن سافرت على متن طائرة رغم مكانتها الدولية

- تستخدم جيلجي وسائل مساعدة على الحركة للتنقل وتتطلب رحلة طويلة تجهيزات خاصة لقوامها الاستثنائي.

وشاركت جيلجي في منشور عبر حسابها على «إنستجرام» في سبتمبر الماضي، صور من رحلتها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، التي أزالت العديد من المقاعد على متن الطائرة، لتمكين جيلجي من السفر، واستبدالها بسرير خاص بها خلال الرحلة التي استغرقت 13 ساعة من مدينة إسطنبول إلى كاليفورنيا.

وكتبت جيلجي: «رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية»، مشيدًة بجهود موظفي الخطوط الجوية التركية والعاملين في المجال الطبي، مضيفة «رغم كونها أول رحلة لها بالطائرة، إلا أنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة».