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وصول وزيري الثقافة و«التعليم» عرض «تقدر» ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي

كتب:

أحمد عبدالرحمن
08:40 م | السبت 07 يناير 2023
دار الأوبرا

دار الأوبرا

بدأ منذ قليل العرض الغنائي «تقدر»، لإعادة المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، المقام في مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على حضور العرض منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما حضر الفنان سامح حسين، والمؤلف مدحت العدل، والملحن إيهاب عبد الواحد وخطيبته منى عدلي القيعي.

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