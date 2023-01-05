يسرا وكارول سماحة في بروفات عرض «تقدر» مع الأطفال (صور)

تعكف المخرجة بتول عرفة، على الانتهاء من التحضيرات والبروفات النهائية لعرض «تقدر»، المقرر إقامته على مسرح دار الأوبرا يومي 7 و8 يناير الجاري.

بروفات للعرض المسرحي «تقدر»

ويتواجد النجوم المشاركين في العرض بصفة مستمرة برفقة الأطفال، للانتهاء من البروفات، في أجواء من البهجة والعمل الجاد حتى يخرج «تقدر» بالصورة المناسبة، من بينهم يسرا وكارول سماحة وغيرهم.

«تقدر» ومبادرة «إحياء المسرح المدرسي»

يأتي ذلك العرض، في إطار مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» التي تطلقها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعرض ينطلق يومي 7 و8 يناير المقبل، في إطار مبادرة إحياء المسرح المدرسي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة وقنوات مدرستنا.

أبطال العرض المسرحي «تقدر»

يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني، ينضم كل من محمد فراج، وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض «تقدر» من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.