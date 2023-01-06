انطلاق عرض «تقدر» غدا ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي.. مؤثرات بصرية وهولوجرام

ينطلق غداً السبت، العرض المسرحي «تقدر» في دار الأوبرا، ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي.

عرض مسرحية «تقدر» 7 و8 يناير

العرض سيستمر على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 يناير، ويضم مجموعة من نجوم الفن يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

العرض بطولة يسرا وكارول سماحة

من جانبها، قالت مخرجة العرض بتول عرفة: «العرض سيكون بمثابة رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على ايجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه».

يشارك بالعرض 7 أطفال جرى اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة، بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، وتدريبهم على مخارج الألفاظ، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض.

يعتبر العرض المسرحي «تقدر» هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها محمود صبري، أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

وقال الملحن إيهاب عبد الواحد، إن «تقدر»، ليس مجرد عرضا مسرحيا، ولكنه خطوة مهمة جدا تحمل الكثير من الصفات منها التعليم والتوجيه والمتعة، باستخدام تقنية حديثة لم تقدم في مصر أبدا، وسيكون بمثابة إحياء للمسرح بشكله المتطور وليس القديم.

وتابع في تصريحاته: «إحنا بنعمل حاجة عالمية مش موجود منها في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن مشاركة عدد كبير من الفنانين والمطربين بالعمل، وخلق مزيج بينهم وبين الأطفال أمر لم يحدث من قبل.

وأكد «عبد الواحد» أن عرض «تقدر» استغرق تنفيذه وقتا ليس كبيرا، ولكن بسبب تفاصيل العمل الكبيرة كان مجهدا وممتعا أيضا، موضحا: «أي مسرحية غنائية استعراضية بتبقى صعبة وللأطفال كمان في البروفات صعبة جدا».

السيناريست مدحت العدل يكشف سبب اختيار اسم «تقدر»

وكشف السيناريست مدحت العدل، عن أهمية إعادة إحياء المسرح المدرسي من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال العدل: «أنا من أخترت اسم تقدر، الذي جرى الترحيب به بشكل كبير من قبل القائمين عليه، بجانب أن اسم تقدر هو اسم أحد الأغاني التي ستقدم في العرض المسرحي»، وتابع: «تقدر له دلالة واضحة ومهمة في خلق التحدي داخل كل شخص على إنك قادر على كل شيء».

وفي رسالة لكل أولياء الأمور من أجل تشجيع أولادهم على المشاركة في المسرح المدرسي، قال «العدل»: «قوة مصر الناعمة في المسرح والسينما وهو أهم شيء في الجمهورية الجديدة، وكل تراثنا وفكرنا وريادتنا كانت من خلال الفن».

وفي وقت سابق، كشف القائمون على العرض المسرحي «تقدر» عرضه على القنوات الفضائية، عقب الانتهاء من عرضه.