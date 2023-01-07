نجوم الفن قبل انطلاق عرض «تقدر»: المسرح المدرسي فرصة لاكتشاف المواهب

أعرب عدد من نجوم الفن عن سعادتهم بالمشاركة في العرض المسرحي «تقدر»، الذي سينطلق مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبالمشاركة مع قنوات «مدرستنا»، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي.

حماس وشغف

وقالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة بالتجربة التي ستقدمها في مسرحية «تقدر»، مضيفة: «تذكرت أيام المدرسة، وكنت شغوفة بالظهور على المسرح لإظهار موهبتي، المسرح المدرسي يجعل الأطفال يشعرون بالحماس ناحية الفن، وأن يتعلموا أمورا جديدة ويدركوا قيمة الفن بشكل أكبر».

وقالت الفنانة كارول سماحة، إنها سعيدة جدا بمبادرة إحياء المسرح المدرسي، لأن اختصاصها هو المسرح الغنائي.

ومن جانبه، قال الفنان أكرم حسني، إن لديه شعور بالفخر الكبير بسبب التعامل مع الأطفال، بجانب التعاون الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم التي تمنح الأطفال أملا في تنمية مواهبهم.

تنمية مهارات

وأكدت الفنانة حنان مطاوع، على دور المسرح المدرسي في تنمية مهارات الطفل، وقالت: «أنا سعيدة بالمشاركة في مسرحية تقدر، المسرح المدرسي تجربة ستفرق بشكل كبير مع الأطفال».

وقال الفنان محمد فراج، إن المسرح المدرسي فرصة كبيرة لكل الأطفال في تنمية مواهبهم، خاصة أن مصر لديها الكثير من المواهب الفنية المختلفة.

وذكرت أسماء أبواليزيد، أن هناك حالة من الحماسة والفخر بما سيقدم في مسرحية «تقدر» والتي ستشجع الأطفال على المشاركة في المسرح المدرسي.

فيما أشار الفنان أحمد الرافعي إلى ضرورة إعادة إحياء المسرح المدرسي للأطفال، لما له من دور في تنمية مواهب أطفالنا.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن، هم يسرا، وكارول سماحة، وأكرم حسني، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد الرافعي، وفريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية، مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

ويشارك في العرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

و«تقدر» أول عرض قائم من بدايته حتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف، والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما، بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.