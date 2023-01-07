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«بطريركية الأقباط الأرثوذكس» لقناة الحياة: الشعب المصري نسيج واحد

كتب:

محمد متولي
09:11 م | السبت 07 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تواجده بالكاتدرائية أمس

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تواجده بالكاتدرائية أمس

قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن أجواء الاحتفالية الخاصة بعيد الميلاد شهدت استقبال الكثير من التهاني من كل المسؤولين وقيادات الدولة المصرية: «مصر كلها كانت بتعيد على بعضها، واكتمل العيد بحضور الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية».

وأضاف «سرجيوس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الشعب المصري نسيج واحد، وتواجد في الكاتدرائية الكثير من المسلمين، بخلاف حضور الكثير من المسؤولين.

سرجيوس: الكاتدرائية كانت فيها صورة جميلة وحلوة

واستطرد: «الكاتدرائية كانت فيها صورة جميلة وحلوة، وكان فيها أعداد غير عادية، وعلشان كده بقول لبتوع حقوق الإنسان تعالوا شوفوا مصر شكلها عامل إزاي، أنتوا بتتكلموا عن أية مش عارف، ومصر محروسة بربنا وبالأنبياء اللي جم عاشوا فيها من أيام يوسف الصديق».

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