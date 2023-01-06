أقباط الإسكندرية يصلون قداس عيد الميلاد داخل الكاتدرائية المرقسية (صور)

ترأس القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي بالإسكندرية، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد 2023، مساء اليوم الجمعة، بحضور شعب الإسكندرية وعدد من المسؤولين والاباء الكهنة رعاة الكاتدرائية المرقسية، وسط أجواء احتفالية كبرى.

الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وتزينت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، من أجل استقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2023، بوضع ماكيت مزود البقر، وهو الذي ولد فيه السيد المسيح بمدينة بيت لحم، فضلا عن مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد داخل ذلك المزود.

تهنئة عيد الميلاد في الإسكندرية

وحضر عدد من مسؤولي الإسكندرية ومندوبو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وسبق القداس الإلهي، حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم تهنئة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تستمر أعياد مصر طوال العام.

أساقفة عموم الإسكندرية يترأسون القداس من كنائس قطاعاتهم

وكان في استقباله الأنبا باڤلي مساعد البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، وهما اللذان ترأسا القداس الإلهي من كنائس أخرى في الإسكندرية تابعة للنطاق الخاص بهما.