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متحدث الكنيسة لـ إيمان الحصري: حالة البابا تواضروس الصحية مستقرة وفقا للفحص الطبي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:16 م | السبت 07 يناير 2023
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك حالة من القلق انتشرت منذ أمس، بشأن صحة البابا تواضروس، وأعلنت الكنيسة في بيان رسمي، أن الحالة الصحية للبابا تواضروس بخير، وما يشعر به مجرد إجهاد نتيجة العمل الفترة الماضية، وأجرى الفحوصات الطبية، وخلال أيام يستأنف نشاطه الطبيعي.

فحوصات طبية للبابا تواضروس

أوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن البابا في المقر الباباوي، وأجرى الفحوصات الطبية واطمئنت على حالته الصحية وهو بكامل صحته وعافيته والأمور مطمئنة للغاية.

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