البابا تواضروس: «مصر دايما عامرة بالخير ومفيش حد بيبات من غير عشاء»

قال البابا تواضروس الثاني، إن فبراير الماضي، شهد أزمة بين قوى عظمى أثرت على المجتمعات والبلاد في كل أنحاء العالم، وأصبحت الشعوب تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، وأصبحت الأحوال بالغة الصعوبة، وبلادنا تعدت الـ100 مليون مواطن، والأزمة العالمية أثرت علينا جميعا، خاصة أننا دولة من دول العالم النامي حتى الآن.

مواجهة الأزمة بالوعي والتماسك والتكافل

أوضح البابا تواضروس في لقاء له على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأزمة الحالية يجب أن نواجهها بالوعي والتماسك والتكافل، ولابد أن نعلم أن الزيادة السكانية مؤثرة علينا بشكل كبير، وزيادتنا 2 مليون نسمة سنويا أمر خطير، ويجب أن نحافظ على الزيادة حتى نمر من الأزمة، ونرشد استهلاكنا للطاقة لتوفير أكبر قدر منها، «مهما كانت استخداماتنا للطاقة بسيطة، إلا أن ترشيدها يفرق كتير، ولازم نساعد بعض، وندعم التكافل، الأمر مش مقتصر على المؤسسات الدينية فقط، رغيف الخبز وثمرة الطعام اللى بنوزعها ليهم دور كبير».

مليار من البشر لا يملكون كوبًا من الماء الصالح للشرب

تابع: أن «هناك مليار من البشر لا يملكون كوبا من الماء الصالح للشرب، ورغم المعاناة، إلا أن مصر دايما عامرة بالخير، ومفيش حد بيبات من غير عشاء، ومع ذلك لازم نشعر ببعض ونهتم بكل اللى حواليا»، لافتا إلى أن التوعية لها دور مهم جدا في تجاوز الأزمات، وكذلك التوعية بترشيد أي استهلاك مهما كان، مع الحرص على تعزيز سبل المساعدة والتعاون والتكافل والنظر إلى الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، ممن لا يمكلون دخلا كافيا، ويطلق عليهم الأسر الهامشية التي تعيش على حافة الحياة.

الأسر المستورة

أكد البابا تواضروس، أن الأسر المستورة تعيش في حياة مناسبة، لكنها مرت بأزمة مفاجئة، جعلتها تحتاج للمساندة والدعم، وهو دور كبير للمؤسسات الدينية، ويجب أن تعرف المؤسسة أبنائها وأحوالهم واحتياجتهم وهذه نقطة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وبرنامج حياة كريمة واهتمام الرئيس به وتشجيعه ودفعه للمشاركين به يسهم بشكل كبير في دعم الأسر على مستوى الجمهورية.