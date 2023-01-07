البابا تواضروس الثاني: المدارس المسيحية مفتوحة أمام المصريين

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة مؤسسة روحية عملها ودورها روحي، موضحًا: «يعني يبقى الإنسان عايش على الأرض ولما يروح السماء يبقى له مكان».

وأضاف البابا تواضروس الثاني لقاء خاص مع القناة الأولى: «للكنيسة وظيفة اجتماعية، هي موجودة على أرض المجتمع، وبالتالي فإنها خادمة للمجتمع حتى تحفظه».

البابا: المدارس المسيحية هدفها توفير درجة عالية من التربية

وحول أكثر الأدوار التي يجب على الكنيسة الحفاظ عليها من أجل خدمة المجتمع، قال: «المدارس المسيحية وهي لكل المصريين وهدفها توفير درجة عالية من التربية، وهو ما يجعل من تربوا فيها منتمين إليها بشدة، وبعض الفنانين تربوا في مدرسة سان مارك بالإسكندرية، هو فنان كبير عمره 60 سنة ويقول أنا تخرجت من هذه المدرسة».

وأشار إلى أنه كان في زيارة لأحد رؤساء الدول في أوروبا، وقال إنه تخرج من مدرسة شهيرة حول العالم، وردّ عليه السفير المصري هناك مؤكدًا أنه تخرج في المدرسة ذاتها، وكان في رفقته أسقفان، وأكدا أنهما تخرجا من المدرسة ذاتها.

مراكز التأهيل المهني تقدم خدمات لكل أفراد المجتمع

وأكد أن المستشفيات مهمة أيضا بالإضافة إلى مراكز التأهيل المهني التي تقدم خدمات لكل أفراد المجتمع: «لدينا برنامج كبير في أسقفية الخدمات اسمه برنامج المشروعات الصغيرة، حيث نساعد المستفيدين في العمل الفني وإطلاق مشروع حتى ينجح».

وواصل: «لدينا عمل كبير في مجال التنمية، الأسقفية كيان يعمل به 500 شخص، حيث ننتقل إلى القرى ونشارك في التنمية الشاملة، ونشارك في بروتوكولات حياة كريمة، ولدينا بروتوكول بين الأسقفية وحياة كريمة».