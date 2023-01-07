البابا تواضروس: وضعنا بنود قانون الأسرة للمسيحيين منذ سنوات.. والجميع اشترك في مناقشته

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيح في الكتاب المقدس يمثل بأكثر من صورة، ولكن أشهر الصور الاجتماعية التي يفهمها الناس الراعي والعريس، موضحًا: «الراعي لأنه كان يرعى الخراف، والعريس ترمز إلى الفرح».

وتطرق البابا خلال لقاء خاص على القناة الأولى، إلى قانون الأحوال الشخصية، موضحًا: «قانون الأسرة للمسيحيين تم وضع بنوده منذ عدة سنوات واشتركت كل الكنائس في مناقشته، وهناك جلسات جرى عقدها بحضور رؤساء الكنائس، واستغرق وقتا طويلا في المناقشة، وقُدم لوزارة العدل، ثم شكلت الوزارة بالمشاركة مع الكنائس مشروع القانون وتمت إعادة الصياغة والنقاش، وكان للمجلس القومي للمرأة دور حتى لا يكون القانون متعارضا مع القوانين الأخرى».

وأضاف البابا تواضروس الثاني: «قانون الأسرة للمسيحيين اكتمل وموجود في مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو الآن في المرحلة الأخيرة، والانتظار جاء حتى يتم وضع قانون الأسرة للمسلمين».

إطلاق برنامج أسرتي مقدسة

وتابع: «أطلقنا برنامجا مستمرا طوال العام اسمه أسرتي مقدسة حتى نطبقه في مصر وخارجها لنوعي الشباب والشابات والأزواج والزوجات بالتفكير في الارتباط لأن الزواج أخطر مشروع في حياة الإنسان، إذ يربط حياته بآخر، وبدأنا نضع في كنايسنا برامج ومناهج لإعداد المخطوبين والمتقدمين للزواج».