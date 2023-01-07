«حتى لا تضرب بيتك صاعقة مثل فرج ناجي».. نصائح لتجنب البرق بالأيام المقبلة

تضرب موجة من الطقس السيئ مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، من أمطار رعدية شديدة تصاحبها صواعق برق مع برودة في الجو وانخفاض في درجات الحرارة كما أوضحت هيئة الأرصاد.

وتنشر «الوطن» روشتة لتجنب الإصابة بمخاطر البرق من الصواعق الكهربائية والتي تتعرض لها بعض المدن والقرى والمناطق، وتتسبب في سقوط وفيات واشتعال نيران واحتراق أجهزة كهربائية وإصابات بشحنات كهربائية للمواطنين وتؤذي الجسم.

ماذا حدث لناجي فرج وأسرته نتيجة صعق البرق

آخر هذه الحوادث ما تعرض له منزل الحاج ناجي فرج من سكان مدينة سيدي براني غرب مطروح، خلال سقوط أمطار شديدة مع بداية الشتاء، بسبب صاعقة برق مما تسبب له في إصابات لأسرته زوجته وأولاده البنات الثلاث بعد أن دخلت شحنة البرق المنزل ورأوها بأعينهم وكأنها نار موقدة على أرض البيت.

وتعالت الصراخ من الحاج ناجي والزوجة والأولاد بعد أن مسكت الصاعقة أجسادهم من قوة المس الكهربائي، كما تسبب في احتراق شاشة التليفزيون أثناء مشاهدة أحد البرامج، وانقطاع التيار الكهربائي واحتراق لمبات الإضاءة، ونقل الأسرة إلى مستشفى سيدي براني العام عقب الإصابة وتوقيع الكشف الطبي على الزوجة والفتيات لتألمهن من الإصابة والصدمة التي لم تفارقهن، بحسب تصريحات الحاج ناجي فرج لـ«الوطن».

نصائح تجنب البرق الأيام القادمة

ومع حالة الطقس غدا وعلى مدار أربعة أيام مقبلة ننشر «نصائح» للمواطنين في جميع المحافظات لكيفية التعامل مع صعق البرق وتجنب أضراره حسب الدكتور أحمد الجويلي لـ«الوطن» استشاري أمراض الباطنة والقلب وهي كالتالي:

- الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية أمام المنازل وعدم ملامستها خلال سقوط الأمطار مع حدوث البرق حيث تسبب إصابة بتوقف عضلة القلب نتيجة الماس الكهربائي.

- عدم تصوير البرق بالهاتف تجنبا للإصابة بصعق كهربائي بالجسم يسبب الوفاة.

- عدم الوقوف فوق أسطح المنازل أثناء حدوث البرق لعدم الإصابة بالصعق.

- عدم التواجد في الشارع أثناء البرق أو تشغيل كشافات إضاءة يصيب جسم الإنسان ويسبب الوفاة.

- الابتعاد عن الأسوار الحديدية وعدم ملامستها خلال البرق لعدم الإصابة بصعق يصيب القلب ويسبب الوفاة.