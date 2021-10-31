الأرصاد تحذر من القيادة في البرق والرعد: متطلعوش راسكم من الشباك وتتصوروا

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، المواطنين عدم الوجود في أماكن مكشوفة مثل الشوارع وبجوار الأشجار وأجسام معدنية كأعمدة الإنارة في أثناء حدوث البرق والرعد، مشددًا على أن كل الموجودين في البيوت يكونون آمنين بشكل كامل ضد البرق والرعد.

ماذا نفعل عند حدوث الرعد والبرق أثناء القيادة؟

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن الرعد قد يتسبب في إحداث حالة وفاة سريعة، مشيرًا إلى أنه ينصح بركن السيارات في حال القيادة أثناء حدوث البرق والرعد، على أن تكون الأماكن التي تُركن السيارة فيها ليست جيدة التوصيل الكهربي.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه ينصح بعدم إخراج الرأس من شباك السيارة لالتقاط الصور أثناء حدوث البرق: «بلاش تطلعوا راسكم من الشباك وتتصوروا»، مناشدا عدم القيادة في ظل سوء الأحوال الجوية أو تكون الشبورة.

فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة

ولفت إلى أن الجو سيشهد استقرارًا كبيرًا في الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع: «نستشعر في ساعات النهار ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وانخفاضات في درجات الحرارة في فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ويكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار فإنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء».