تفاصيل الحلقة الأولى لحكاية روليت.. زواج نجلاء بدر ونضال الشافعي

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحلقة الأولى من حكاية «روليت» ضمن حكاوي مسلسل في كل أسبوع حكاية، الذي يعرض على قناة سي بي سي.

وشهدت الحلقة الأولى قصة حب بين نضال الشافعي الذي يجسد شخصية محمود وزوجته نجلاء بدر التي تقوم بدور شيرين، وتصاعدت الأحداث بالحلقة من كونها مثال يجمع بين حب الثنائي إلى ذكريات جمعتهما في الماضي في إطار من الدراما الاجتماعية.

وظهرت خلال الحلقة نجلاء بدر وهي في حالة انهيار من تعامل الوكيل معها في اللوكيشن كونها تلعب دور فنانة، وهو مخرج لعملها الجديد، وتتذكر كل التفاصيل الصعبة بينهما، بجانب تذكرها للحظة إعلان حبه لها في اللوكيشن وتقديم دبلة خطبتهما، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرا، وبعدها تزوجا.

وتستكمل الأحداث بحالة من الهدوء الشديد بين الزوجين عقب مرور خمسة سنوات من حفل زفافهما، ليطلب منها في عيد زواجهما أن يتحدثا عن علاقتهما بشكل مختلف، وهو ما يدخل شيرين في حالة استغراب وخوف وترقب.

تنتهي الأحداث بكسر نضال «محمود» لزجاج منزله مخرجا سلاحه الشخصي، وسط تخوف زوجته، مطالبا منها ان يلعبا الروليت الروسيه الشهيرة.

يعرض المسلسل في الثامنة مساء على سي بي سي، ويشارك في بطولته إنجي شرف، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز حسام.

قصة حكاية روليت

حكاية روليت، بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما «محمود الوكيل» وزوجته الممثلة «شيرين زاهر»، التي يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.