كسر قدم نجلاء بدر بعد تعرضها لحادث: «اشتقنا لك يا جبس»

تعرضت الفنانة نجلاء بدر لحادث أدى إلى إصابتها بكسر في قدمها، وذلك حسبما أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نجلاء بدر تعلن اصابتها في قدميها

ونشرت نجلاء بدر، صورة وقدمها في الجبس، معلقة عليها:«الأولة في الغرام.. يالا بالشفا.. اشتقنا لك يا جبس».

نجلاء بدر تواصل تصوير مشاهد «سر السلطان»

وقبل تعرضها للحادث، كانت الفنانة نجلاء بدر تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «سر السلطان»، المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2023، ويشارك في البطولة أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وخالد أنور، ومنة فضالي، وأحمد وفيق، وريم مصطفي، وحسين فهمي، وحنان مطاوع، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، وإسلام حافظ، وبيومي فؤاد.

وشارت نجلاء بدر في دراما رمضان الماضي 2022 في مسلسل «بابلبو»، ودارت أحداثه حول سيد حسن، المعروف باسم «بابلو»، وهو رجل عصامي، يساعد المحتاجين، ويتمكن من كسب ثقة أحد رجال الأعمال، ويتولى حمايته، لكن ابن هذا الرجل يكن كراهية شديدة لـ«بابلو»، في الوقت الذي تتعلق فيه قلب شقيقته بحبه.

أبطال مسلسل«بابلو»

وشارك في بطولة المسلسل حسن الرداد، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، ورشوان توفيق، وأروي جودة، وسلوى عثمان، ومحمود حجازي، وعمر الشناوي، ومصطفى فهمي، ونجلاء بدر، وغفران محمد، ومصطفي عباس، والعمل من تأليف حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.