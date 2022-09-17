نجلاء بدر: تكريم المعتزلين والغائبين عن الشاشة منذ فترة ضمن فعاليات مهرجان الدراما

عبّرت الفنانة نجلاء بدر، عضو اللجنة التأسيسية للمهرجان، عن سعادتها البالغة بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بعد فترة طويلة من التحضيرات، على أن يتم عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كإحدى ركائز القوى الناعمة المصرية.

نجلاء بدر: المهرجان المُحفز الأول وراء إصرار الفنانين والمنتجين على تقديم عمل متكامل

وقالت الفنانة نجلاء بدر، لـ«الوطن»، «أعتبر مهرجان القاهرة للدراما بمثابة الرقيب الأساسى على المسلسلات التى تقدم للجمهور على الشاشات، حتى لا يصل للجمهور أى عمل لا يليق، ويكون المهرجان المُحفز الأساسى والأول وراء إصرار الفنانين والمنتجين على تقديم عمل فنى متكامل يليق بعقلية المشاهد وأخلاقه».

وعن اقتصار التكريمات على مسلسلات رمضان 2022 فقط أوضحت نجلاء بدر، «هذا العام فقط سيكون الأمر مقتصراً على مسلسلات رمضان، لأننا وجدنا أن لجنة التحكيم لم يكن لديها وقت كافٍ حتى تشاهد وتقيّم جميع الأعمال التى تم عرضها فى عام 2022، ولكن سيكون التقييم شاملاً جميع المسلسلات المعروضة فى الدورة المقبلة بداية من العام المقبل».

كل شهر هناك اجتماع بين الفنانين ونقابة المهن التمثيلية

وبشأن فكرة تأسيس المهرجان، قالت نجلاء بدر «كل شهر يكون هناك اجتماع بين الفنانين ونقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى، ونطرح من خلال هذا الاجتماع مشكلاتنا وأمنياتنا للفنانين والنقابة، ومن هنا تولدت الفكرة، وبدأ التنفيذ على وجه السرعة، حتى يتم تكريم النجوم أصحاب الأعمال المميزة، وسيكون تكريم الفنانين نزيهاً ويعتمد فى المرتبة الأولى على قرار لجنة التحكيم بعد مشاهدة الأعمال بدقة شديدة».