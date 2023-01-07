منير مكرم لـ إيمان الحصري: أقضي فترة الأعياد مع الأسرة

قال الفنان منير مكرم، بطل برنامج «اديني عقلك»، إنه في فترة أعياد الميلاد المجيدة، يصر أن يقضي هذا العيد مع أهله وأسرته، حيث أنهم حاليا يتواجدون في نادي النقابة، بعدما قرر الدكتور أشرف ذكي، أن يقيم حفل للأقباط الممثلين في نقابة المهن التمثيلية، «أنا بشكره على شعوره ده، ودي الصداقة والإخوة».

مكرم: آخر مقلب أجريته كان اليوم

أضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنه دائما ما يتمتع بإجراء المقالب على الكثيرين ممن حوله، كان آخرها مقلب أجراه مع شقيق زوجته اليوم.

واستطرد: «برنامج اديني عقلك كان الوحيد اللي اتوثق سينما في فيلم سينمائي مع الزعيم عادل إمام، الفيلم كل ما يتذاع كأننا لسه عاملين البرنامج دلوقتي، وبنفكر نعمل حاجة جديدة وربنا ييسر الأمور ويوفقنا فيها».

وقالت ابنته، أن والدها طيلة الوقت يجري المقالب معهم، كان أخرها المقلب الذي أجراه في خالها قبل قليل.