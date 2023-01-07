عاجل.. «الشباب» تعلن نتائج قرعة رحلة العمرة للمشاركين في ماراثون زايد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتائج القرعة العلنية التي أجريت بشكل إلكتروني في الثامنة مساء اليوم، لاختيار مجموعة من المشاركين فى ماراثون زايد الخيري، لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام.

ودعت وزارة الشباب والرياضة، الدعوة للفائزين بالقرعة، التوجه إلى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمقر الوزارة، في موعد أقصاه الخميس المقبل، مع إحضار جواز السفر ساري لمدة ٦ أشهر، وصور شخصية خلفية بيضاء لكل فائز بالقرعة، ومرافق واحد معه، ذلك ليتسنى للمعنين بالوزارة إنهاء إجراءات السفر.

ونشرت الوزارة أسماء الفائزين برحلة العمرة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».