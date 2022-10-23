ضبط 5 أشخاص بحوزتهم ألعاب نارية ودقيق مدعم في الفيوم

ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية والدقيق المدعم بقصد البيع بطرق غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية والدقيق المدعم بقصد البيع بطرق غير مشروعة، ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

مديرية أمن الفيوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة قطاع الأمن المركزى من ضبط ( 5 عناصر إجرامية "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبشواى بالفيوم – الأهرام بالجيزة") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتعبئة الألعاب النارية والشماريخ المحظور تداولها والاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبشواي.

وضُبط بحوزتهم سيارة محمل عليها (99 جوال دقيق مدعم "محظور بيعه" بوزن 4,950 طن - 17 جوال ردة بوزن544 كيلو جرام) .. كما ضُبط بحوزتهم (25 جوال بارود أسود بوزن 600 كيلو جرام - 2 كرتونة ألعاب نارية معدة للبيع بداخلهما "25 ألف صاروخ- 191شمروخ" - 5 أجولة بداخلهم فوارغ شماريخ معدة للتصنيع -2جوال من خام الكبريت المستخدم فى تصنيع الألعاب النارية الصواريخ بوزن 90 كيلو جرام - 11 علبة غراء - مطحنة تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية - ميزان كهربائى - مثقاب كهربائى "شنيور").

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصنيع الشماريخ والألعاب النارية المحظور تداولها، وحيازتهم للدقيق المدعم بغرض التربح من خلال بيعه فى السوق السوداء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.