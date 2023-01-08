«عم محمد» عامل دليفري الإسكندرية يرفض الترقية الجديدة: بحب شغلتي

قصة «عم محمد» عامل دليفري الإسكندرية، انتشرت على صفحات السوشيال ميديا وبدأت حين تلقى عم محمد أوردر توصيل لأحد العملاء وبعد وصوله ولأن العميل في الدور الرابع وعم محمد رجل مسن اتصل بالعميل ليسحب له المصعد فرفض فطلب عم محمد منه النزول فرفض فاضطر للصعود درجات سلم الأدوار الأربعة متحاملا على نفسه ورغم ذلك رفض العميل فتح الباب أو استلام الأوردر واتصل بالمطعم مهدداً إن لم يتم إلغاء الأوردر سيقوم بضرب عم محمد.

لم أخطئ فى حق العميل رغم إهانته لي

وقال محمد أحمد محمد سعد 65 سنة عامل دليفرى ل« الوطن» إنه استلم الأوردر من المطعم وتوجه على الفور للعميل وبعد وصوله اتصل بالعميل ليسحب له الأسانسير فأخبره أن يبحث عن البواب وحين لم يجده طلب منه النزول أو سحب المصعد فرفص: «صعدت الأربع أداور على السلم وحين وصلت لباب الشقة رفض فتح الباب وأمرني أن أذهب وأتصل بإدارة المطعم وألغي الأوردر».

لم أتعرض لهذا الموقف من قبل

وأضاف عم محمد: «أنا أب لثلاثة أولاد محمد بكالوريوس تجارة وأحمد لديه سيارة تاكسي ونادية وتعمل بإحدى الشركات وفور خروجي على المعاش من شركة خاصة بدأت العمل الحر نظراً لصعوبة الظروف واشتريت الموتوسيكل للعمل كطيار بمحلات الدليفري وأعمل في المحل منذ عام تقريباً ولم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل وإدارة المطعم بعد التحقيق في المشكلة أثنى على إسلام مديري المباشر وعرض علي الترقية لمشرف طيارين لكني رفضت لحبي لعملي كطيار وأشكر إدارة المطعم للوقوف معي وأشكر الناس الجميلة أصحاب التعليقات التي أعادت لي الثقة وسأستمر في عملي الذي أحبه».

صاحب المطعم أنصف عم محمد

وقال كريم رمضان رئيس مجلس إدارة المطاعم والشريك المتضامن والمدير العام لـ«الوطن» إن المشكلة كانت قد انتهت وخدمة العملاء تواصلت مع العميل الذي أكد أن الأمر انتهى ولكننا فوجئنا بعد 4 أيام أنه قام بالتشهير بالمطعم ومطالبا بفصل عم محمد وعلى الفور اتصلت بمدير خدمة العملاء ومشرف الطيارين وتأكدت أن عم محمد لم يخطئ: «منذ عمله معنا ولم تأت منه أي شكوى وجميعنا نحترمه لأنه بمثابة الأب للجميع ولم نتخذ أي إجراء قبيل التشهير والهجوم الذي قام به العميل سوى شرح ما حدث على الصفحة الرسمية للمطعم وفوجئنا بتفاعل كبير ومن وقتها اتصل بنا العديد من المواقع والقنوات الفضائية لكننا نرفض استخدام الموضوع بشكل كبير فهي مشكلة عابرة ونحن نحترم عملاءنا».

عم محمد رفض الترقية

وأضاف كريم رمضان: «قمنا فقط بالتوضيح وأعتذرنا لعم محمد على إهانته وحاولنا معه أن نرقيه في العمل لكنه رفض تماماً لحبه العمل كطيار ونحن جميعاً أسرة واحدة وفريق عمل متكامل ومن الطبيعي أن نتعرض لمثل هذه المشكلات ولابد أن يكون علاجها بشكل منطقي ومنصف فلا نظلم أحد أفراد فريق العمل ولن نتجنى على عميل لأننا نقدم خدمة للجمهور نرجو رضاء عملائنا وفى نفس الوقت نحافظ على كرامة جميع العاملين معنا».