روسيا تستأنف قصف أوكرانيا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة

استأنفت القوات الروسية، قصف بعض المدن الأوكرانية بعد انتهاء هدنة «عيد الميلاد المجيد» المؤقتة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز يوم الخميس الماضي، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكاملبين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير الجاري، بمناسبة احتفالات الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سقوط 5 صواريخ روسية في «خاركيف» الأوكرانية

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أنباء عن سقوط 5 صواريخ روسية في خاركيف الأوكرانية، كما قالت أنباء،إن حريقا اندلع في محطة فرعية لتوليد الكهرباء في «كورسك» الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انفجارات في أوكرانيا

من جانبها، قالت سلطات «زابوريجيا»، إن انفجارات دوت في منشآت عسكرية أوكرانية شمالي المقاطعة، مضيفة أن الانفجارات طالت بنى تحتية أوكرانية في المقاطعة الى ضمتها «موسكو» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في العام الماضي 2022.