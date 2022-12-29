السلطات الأوكرانية تتهم القوات الروسية بقصف ضواحي زابوريجيا وخيرسون

قال «أولكسندر ستاروخ»، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، إن القوات الروسية قصفت مرة أخرى ضواحي المدينة، الليلة الماضية.

وأضاف ستاروخ: «دمرت الصواريخ عدة مبان وتضرر خط أنابيب غاز وخط إمدادات كهرباء»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات جراء القصف.

القوات الروسية تكثف هجماتها على خيرسون

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية كثفت هجماتها الصاروخية على مدينة خيرسون، والتي تم تحريرها مؤخرا في جنوب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قلة من المدنيين لا يزالون يعيشون في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، موضحا أن 70 ألف شخص كانوا يعيشون في المدينة العام الماضي، وحاليا لم يتبق بها سوى قلة من الأشخاص، مضيفا أنه لا تمر ساعة دون سماع دوي المدفعية الروسية.