الأزمة الأوكرانية.. قصف خزان نفط بمنطقة «كورسك» دون إصابات

قال حاكم مدينة «كورسك» الروسية، رومان ستاروفويت، إنّ حريقا اندلع في خزان نفط جرّاء هجوم مسيرة أوكرانية، استهدف مطارا بالمنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 30 نوفمبر الماضي، قصفت القوات الأوكرانية محطة كهرباء بمنطقة «كورسك» الروسية، ما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، فيما أشارت وسائل إعلام بولندية، إلى مقتل شخصين من المقاتلين الأجانب خلال القتال الدائر في أوكرانيا.

وفي كندا، ستخصص «أوتاوا»، 15 مليون دولار كندي بما يعادل 11 مليون دولار أمريكي، لـ«كييف» لتزويدها بمعدات إزالة الألغام، فيما استدعت وزارة الخارجية الكندية، السفير الروسي لدى بلادها «أوليج ستيبانوف»، بسبب تصريح للبعثة الروسية حول المجاعة في أوكرانيا «1932- 1933».

المجر: إبقاء الصناعات الأوروبية على قيد الحياة يتطلب حل أزمة الطاقة

وفي المجر، قال رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إنه يجب على أوروبا النظر في مراجعة العقوبات ضد «موسكو»، مشيرا عبر «تويتر»، إلى أن إبقاء الصناعات الأوروبية على قيد الحياة، يتطلب حل أزمة الطاقة بسرعة.

وأيّد أوربان، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد فيه أن تكلفة الأزمة الأوكرانية ليست هي نفسها على جانبي المحيط الأطلسي، فيما قال وزير الدولة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المجرية، تاماش مينتسر، عبر «فيسبوك» إن «بودابست» لا تنوي تدريب العسكريين الأوكرانيين، موضحا أن بلاده تريد التحرك نحو السلام.

الخارجية الأمريكية: أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» تركز على مواصلة تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع، واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ 24 فبراير الماضي، مضيفا في منتدى لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن «كييف» تحتاج إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية، وأكد الوزير الأمريكي، أن «واشنطن» تريد محادثات سلام بشأن أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأشار النائب الأول للمندوب الروسي لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، اليوم، إلى أن «موسكو» ستثير موضوع أطفال دونباس في جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.