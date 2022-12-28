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كييف: القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية في «خيرسون»

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أ ش أ
12:43 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
آثار القصف في خيرسون

آثار القصف في خيرسون

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية في مدينة «خيرسون»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك مع تزايد حدة القتال بالتزامن مع نشر روسيا المزيد من الدبابات والعربات المدرعة على الخطوط الأمامية.

ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إن القوات الروسية هاجمت مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليمنى لنهر «دنيبرو»، بالقرب من مدنية «خيرسون»، بقذائف الهاون والمدفعية فيما نفت روسيا استهداف المدنيين.

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بقلم أ ش أ