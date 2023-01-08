طرد وترقية ورفض.. 3 مشاهد في واقعة عامل دليفري الإسكندرية

شهدت قصة عامل دليفري الإسكندرية مشاهد عدة منذ بدء الواقعة بمطالب طرد العامل المسن، ليتحول الأمر إلى تعاطف وإشادة تبعها قرار ترقية، انتهى برفض العامل له والاكتفاء بوظيفته كما هي، لتسدل الستار على قصة إنسانية شغلت بال الكثيرين.

«الوطن» عاشت كل اللحظات في قصة عامل دليفري الإسكندرية، لترصد جوانب إنسانية عدة بدأت بعدم تقدير لرجل كبير وانتهت بالتضحية بمنصب أكبر حبا في مهنة «طيار الدليفري»، فما القصة؟

بداية قصة عامل دليفري الإسكندرية

بدأت قصة عامل دليفري الإسكندرية منذ عدة أيام حين اتجه «عم محمد»، 65 سنة، عامل دليفري لمطعم شهير في منطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، إلى أحد الزبائن لتوصيل طلبه قبل أن يجد الشقة في الطابق الرابع فطلب من العميل سحب المصعد فرفض قائلاً: «أطلع السلم».

رد فعل كان مرير على الرجل السبعيني الذي لا زال يعمل رغم كبر سنه من أجل قوت يومه، فطلب من العميل النزول لأخذ طلبه أو إنزال «السبت» وهو ما رفضه الأخير، فأضطر للصعود درجات سلم الأدوار الأربعة متحاملا على نفسه، لكنه فوجئ برفض العميل استلام الطلب وتواصل مع المطعم للشكوى.

ارتفاع نسق قصة عامل دليفري الإسكندرية

ارتفع نسق القصة رغم انتهائها بعد عدة أيام، بحسب تصريح كريم رمضان رئيس مجلس إدارة المطعم والمدير العام له خلال حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «المشكلة قد انتهت وخدمة العملاء تواصلت مع العميل الذي أكد أن الأمر انتهى ولكننا فوجئنا بعد 4 أيام أنه شهر بالمطعم وطالب بفصل عم محمد وعلى الفور اتصلت بمدير خدمة العملاء ومشرف الطيارين وتأكدت أن عم محمد لم يخطئ وهو يعمل معنا منذ عام ولم تأت منه أى شكوى».

تضامن مع عامل دليفري الإسكندرية

طلبات العميل بطرد عامل دليفري الإسكندرية المسن، تبعها موجة تضامن معه بحسب محمد الشافعي، مسؤول التسويق في المطعم، في حديثه لـ«الوطن»، حيث أكد أن «عم محمد» رجل محبوب من الجميع ولم يصدر منه أي مشكلة قبل ذلك، ويعتاد توصيل الطلبات إلى المنزل دون صعود سلالم ولم تواجهه أي مشكلة من قبل فيما يخص ذلك عدا الواقعة الأخيرة، وهو ما تبعه وصول رسائل تضامن معه من زبائن المطعم.

ترقية عامل دليفري الإسكندرية

وأكد «الشافعي» أن إدارة المطعم قررت ترقيته عامل إلى رتبة مشرف دليفري لعدم تكرار ذلك الموقف معه ووضعه في وظيفة تناسب سنه، لافتاً إلى أن الله سمح بذلك الموقف لخير له كقوله تعالى: «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».

آخر المحطات.. رفض الترقية

اختتمت القصة بقرار مفاجئ من عامل دليفري الإسكندرية الذي رفض الترقية مؤكداً أنه رفض تلك الترقية التي تحوله إلى عمل مكتبي كونه يحب مهنة طيار الدليفري لتعامله مع الناس: «الناس دي هي اللي وقفت جنبي في محنتي ورجعوا لي ثقتي في نفسي.. ويمكن أفضل ما في القصة هو أني أدركت محبة الناس».