كوريا الجنوبية تسجل 46 ألف و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الخامس على التوالي، وسجلت وكالة «مكافحة الأمراض»، 46 ألف و766 حالة بينها 132 وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 29 مليونا و520 ألف و600 حالة.

ارتفاع وفيات كوريا الجنوبية إلى 34 ألف جديدة

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم الاحد، إلى تسجيل البلاد، 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 32 ألف و590 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس السبت، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 53 ألفا و807 حالات بينها 219 حالة وافدة من الخارج، كما أعلنت الوكالة عن 60 حالة وفاة بفيروس كورونا.

إجراءات كورونا

وفي وقت سابق، عززت السلطات في كوريا الجنوبية إجراءات الحجر الصحي مرة أخرى للوافدين من الخارج، على خلفية زيادة إصابات فيروس كورونا في الصين والمناطق المجاورة الأخرى.