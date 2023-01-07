كوريا الجنوبية تسجل 53 ألفا و807 إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد

تراجعت إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي، وسجلت وكالة «مكافحة الأمراض»، 53 ألفا و807 حالات بينها 219 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 29 مليونا و473 ألفا و834 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 32 ألفا و556 حالة وفاة

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، أضافت 60 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 ألفا و556 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

واعتبار من اليوم السبت، ستطلب السلطات الكورية الجنوبية، من المسافرين من «هونج كونج» وماكاو إظهار نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا قبل الدخول إلى البلاد.

«بوليتيكو» «كراكن أوميكرون» ينتشر بقوة في الولايات المتحدة

من جانبه، قال كارلو مارتوسيلي ، كاتب العمود في صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن على الأوروبيين الاستعداد لمواجهة الأخبار السيئة بسبب خطر انتشار نوع فرعي من سلالة «كراكن أوميكرون» عبر القارة، مضيفا إن النبأ السيئ هو أن «إكس بي بي 1.5» ينتشر بسرعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتم رصد «كراكن أوميكرون» للمرة الأولى في 22 أكتوبر 2022 في الولايات المتحدة، فيما أضاف مارتوشيلي،أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة،أشارت إلى أن «إكس بي بي 1.5» ينتشر بقوة، مع تضاعف الحالات كل 9 أيام.