مصرع وإصابة 60 شخصا في حادث تصادم قطاري أنفاق بالمكسيك

اصطدم قطارا المترو في نفق بالعاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي»، أمس السبت، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 59 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

خروج 26 شخصا من بين 41 شخصا نقلوا إلى المستشفى

وأظهرت لقطات تليفزيونية، تلقي مصابين العلاج في سيارات إسعاف عقب حادث الاصطدام الذي وقع على خط المترو الثالث بين الشمال والجنوب.

ويبلغ طول نظام مترو أنفاق «مكسيكو سيتي» 226.5 كيلومتر ويضم 195 محطة، فيما تخدم شبكة مترو الأنفاق ما معدله 4.6 مليون مسافر كل يوم.

نقل 41 شخصا للمستشفى

من جانبه، قالت عمدة «مكسيكو سيتي»، كلوديا شينباوم، إنه من بين 41 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، خرج 26 منهم بالفعل، مشيرة عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الحادث وقع بين محطتي «بوتريرو» و«لا رازا».

وأشارت شينباوم، إلى أن سائق قطار في حالة خطيرة، وفاق لما ذكرته وسائل إعلام.

وقال رئيس أمن المدينة، عمر جارسيا، لوسائل الإعلام المحلية، إن القتيل في الحادث الذي وقع صباح اليوم هو امرأة شابة.

وفي مايو الماضي، انهار جسر للسكك الحديدية على الخط 12، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 60 شخصًا.