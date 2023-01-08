مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العراق: ضبط 12 موقعا تستخدم للمتاجرة في النفط

قالت هبة التميمي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في العراق، إن وكالة الاستخبارات ووزارة الداخلية نجحتا في وقف تهريب النفط العراقي في ضربات استباقية وعمليات نوعية، موضحة أن القوات العراقية تمكنت من ضبط 12 موقعًا نفطيًا تستخدم للمتاجرة في النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية.

ضبط 12 موقعا نفطيا تستخدم للمتاجرة

وأوضحت «التميمي» خلال لقاء لها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى العثور بداخل تلك المواقع على خزانات للنفط بها كميات كبيرة معدة للتهريب في محافظات بغداد وكركوك ونينوي.

النفط المهرب من العراق يقدر بـ750 مليون دولار

قال الدكتور وسام القصير، الباحث العراقي في الشؤون السياسية، لـ «القاهرة الإخبارية»، إن النفط المهرب من العراق يقدر بـ750 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن ثروة العراق النفطية تنهب من مدة كبيرة، ولكن بجهود كبيرة من الحكومة العراقية أخيرًا جرى القبض على أكبر عصابة لتهريب النفط في البلاد.