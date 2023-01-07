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قناة القاهرة الإخبارية: الهند تحذر الصين بصاروخ «Agni 5» الاستراتيجي

كتب:

محمود البدوي
07:11 م | السبت 07 يناير 2023
الهند تحذر الصين بصاروخ Agni 5 الاستراتيجي

الهند تحذر الصين بصاروخ Agni 5 الاستراتيجي

أجرت الهند اختبارًا ناجحًا لصاروخها الرادع العابر للقارات «Agni 5»، وتعد التجربة التاسعة، إذ يستطيع حمل وإسقاط ما يصل لـ10 رؤوس نووية، وقال الإعلامي إبراهيم الجارحي، عبر برنامج «بالمنطق»، الذي يذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» إن مدى الصاروخ «Agni 5» الاستراتيجي 5400 كيلومتر.

وأضاف «الجارحي»، أن الصواريخ العابرة للقارات تعمل كمركبة نقل للرؤوس الحربية المتعددة، إذ يمكن أن يُسقط الصاروخ 10 رؤوس نووية على 10 مواقع مختلفة في مساره، موضحًا أن الصاروخ «Agni 5» يستطيع أن يصل إلى كل المدن الكبرى في بر الصين الرئيسي.

وأشار إلى أن المراقبين رأوا أن إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت يحمل رسالة تحذير إلى الصين في ظل الصراع المفتوح بين الدولتين منذ أكثر من نصف قرن، كما أن المواجهة الهندية الصينية في ظل إمكانيات الدولتين العسكرية والنووية والتعداد السكاني لهما يمكن أن يكون الصراع الأقوى في العالم على مدار التاريخ. 

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