قناة القاهرة الإخبارية: وفاة 5 مهاجرين أفارقة وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوفاة 5 مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس، إذ قضى 5 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، وفُقد أثر 5 آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل تونس خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وقال فوزي المصمودي، النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو 20 مهاجرًا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، أن 30 مهاجرًا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة.