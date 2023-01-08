قناة القاهرة الإخبارية تبرز عدد «الوطن» عن توثيق 400 مبنى تراثي

عرض برنامج «صباح جديد»، الذي تقدّمه الإعلامية نهى درويش، على قناة القاهرة الإخبارية، التقرير الذي نشر اليوم في جريدة «الوطن»، بشأن توثيق 400 مبنى تراثي، بعنوان «(الثقافة) تنتهي من توثيق 400 مبنى تراثي ذو طابع معماري متميز».

توثيق 400 مبنى تراثي

وعلقت مقدمة البرنامج على عدد «الوطن»، قائلة: «انتهت وزارة الثقافة المصرية من توثيق 400 مبنى تراثي استعداد لضمها إلى الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، والذي يُشرف على إعداده الجهاز القويم للتنسيق الحضاري».

صون التراث ضمن استراتيجية وزارة الثقافة

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنّ الأرشيف القومي للمباني التراثية، أحد أهم المشاريع التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا، لحصر وتوثيق وحماية المباني التراثية، ونقل صورة كاملة عما كانت عليه قديما، ما يسهم في وضع رؤية شاملة وصحيحة لأعمال الترميم، تساعد في إعادة تلك المباني إلى رونقها الذي كانت عليه، ومن ثم الحفاظ على تلك الكنوز للأجيال القادمة.

وقالت وزيرة الثقافة، إنّ حماية وصون التراث المادي وغير المادي، أحد محاور استراتيجية الوزارة المهمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في إطلاق عدد من المشروعات لترميم وصيانة ورفع كفاءة المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة والمحافظات، في إطار منظومة متكاملة يتناغم فيها عمل عدد من الوزارات.