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قناة القاهرة الإخبارية: مصرع 17 وإصابة 22 في حادث مروري شرق الصين

كتب:

هانى حسن
09:32 ص | الأحد 08 يناير 2023
حادث مروري شرق الصين

حادث مروري شرق الصين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بمصرع 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين بجروح، اليوم الأحد، في حادث مروري بمقاطعة جيانجشي شرق الصين، إذ ذكرت السلطات المحلّية أنّ الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين، والمصابين نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأوضحت أنّ الحادث المروري الكبير وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا «17:00 بتوقيت جرينتش» في محافظة نانتشانج، بينما في وقت لاحق أصدرت شرطة المرور في نانتشانج، إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد «طقسًا ضبابيًّا»، وقالت إنّ الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة.

وتشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة، وفي سبتمبر الماضي لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.

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بقلم هانى حسن